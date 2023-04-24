Уткин прокомментировал поступок Джикии в матче с «Краснодаром»

Видеоблогер Василий Уткин оценил поступок капитана «Спартака» Георгия Джикии во втором тайме матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).
- Джикия подбежал к потерявшему сознание сопернику Кади и не допустил западения языка.
«Джикия молодец, конечно. Кто спорит.
Но вообще помочь человеку – это не супер. Это, ребят, нормально. Так и надо.
Молодец, что быстро сообразил. В пылу борьбы не каждый бы вообще успел задуматься, а Георгий вот успел.
А помогать – это нормально», – написал Уткин.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина