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    • Уткин прокомментировал поступок Джикии в матче с «Краснодаром»

    Уткин прокомментировал поступок Джикии в матче с «Краснодаром»

    Видеоблогер Василий Уткин оценил поступок капитана «Спартака» Георгия Джикии во втором тайме матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

    • Джикия подбежал к потерявшему сознание сопернику Кади и не допустил западения языка.

    «Джикия молодец, конечно. Кто спорит.

    Но вообще помочь человеку – это не супер. Это, ребят, нормально. Так и надо.

    Молодец, что быстро сообразил. В пылу борьбы не каждый бы вообще успел задуматься, а Георгий вот успел.

    А помогать – это нормально», – написал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2398

      shurik45 25 минут назад

      Жоре респект!

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