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Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Карабах
Состав
€ 21,48 млн
Карабах - состав команды
Агдам
Азербайджан. Премьер-лига
Стадион:
Азерсун Арена
Сайт:
http://qarabagh.com/
Тренер:
Гурбан Гурбанов
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Зломислич Мартин
Вра
28
€ 2 млн
1
Махаммадалиев Шахруддин
Вра
32
€ 0.7 млн
97
Бантич Фабиан
Вра
29
€ 0.5 млн
44
Джафаргулиев Эльвин
Защ
26
€ 1.5 млн
5
Ланга Бруну
Защ
29
€ 1 млн
1
Силва Матеус
Защ
29
€ 1 млн
13
Мустафазаде Бахлул
Защ
29
€ 1 млн
4
Варконьи Бенце
Защ
24
€ 0.5 млн
30
Гусейнов Аббас
Защ
31
€ 0.5 млн
15
Гусейнов Бадави
Защ
35
€ 0.125 млн
20
Боржес Кади
Пол
30
€ 2.5 млн
7
Байрамов Турал
Пол
25
€ 1.8 млн
35
Бикальо Педро
Пол
25
€ 1.5 млн
25
Макрецкис Чебраил
Пол
26
€ 1 млн
8
Янкович Марко
Пол
31
€ 0.8 млн
10
Зубир Абделлах
Пол
34
€ 0.4 млн
88
Samuel Lobato
Пол
-
9
Монтиэль Хони
Пол
28
-
21
Кащук Алексей
Нап
26
€ 1.8 млн
29
Сефас Реналдо
Нап
26
€ 0.9 млн
11
Саво Закария
Нап
26
€ 0.75 млн
9
Гурбанлы Муса
Нап
24
€ 0.7 млн
7
Муаддиб Джали
Нап
25
€ 0.325 млн
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 5
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