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Азербайджан. Премьер-лига
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Карабах
Результаты
€ 21,48 млн
Карабах - результаты матчей
Агдам
Азербайджан. Премьер-лига
Стадион:
Азерсун Арена
Сайт:
http://qarabagh.com/
Тренер:
Гурбан Гурбанов
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Лига Европы. 2010/2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
06.11 | 17:00
Карабах
0 : 1
Туран Товуз
31.10 | 16:30
Габала
0 : 0
Карабах
25.10 | 17:00
Сабах
0 : 0
Карабах
17.10 | 18:00
Карабах
3 : 3
Нефтчи
11.10 | 15:00
Имишли
0 : 2
Карабах
18.09 | 18:45
Карабах
1 : 0
Шафа
13.09 | 18:00
Зиря
1 : 1
Карабах
06.09 | 19:15
Карабах
3 : 2
Араз-Нахичевань
31.08 | 19:15
Сумгаит
0 : 1
Карабах
17.08 | 18:30
Карабах
3 : 1
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