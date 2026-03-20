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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Кяпаз - Карабах
Кяпаз - Карабах: обзор матча 20 марта 2026
Кяпаз
20.03.2026, пятница, 14:00
Азербайджан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Карабах
Матч
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Протокол Кяпаз - Карабах
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Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Кяпаз - Карабах
2
2
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0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Кяпаз
0 : 1
23.05.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Араз-Нахичевань
2 : 0
15.05.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Сабах
0 : 1
08.05.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Кяпаз
2 : 1
02.05.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 29 тур
Шамахы
2 : 0
26.04.2026
Кяпаз
Карабах
Лига конференций, 3rd Qualifying Round
Динамо К
- : -
06.08.2026
Карабах
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 1 раунд
Вестри
0 : 3
16.07.2026
Карабах
Лига Европы, 1 раунд
Карабах
3 : 0
09.07.2026
Вестри
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Сумгаит
3 : 4
22.05.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Городской
Посещаемость:
5000 из 26120 зрителей (19%)
Таблица
Команда
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Карабах
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22
25
61
-36
27
Полная таблица
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