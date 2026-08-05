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«Динамо Киев» – «Карабах»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 11:20
Динамо К - Карабах
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
3.40
Победа «Карабаха»
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между киевским «Динамо» и азербайджанским «Карабахом» пройдет 6 августа 2026 года в Люблине на стадионе «Арена Люблин» (нейтральное поле для хозяев). Обе команды вылетели из Лиги Европы: украинцы уступили ПАОК (2:3 дома, 0:2 на выезде), а азербайджанцы не смогли пройти ЦСКА София, уступив в серии пенальти (0:0 дома, 0:0 на выезде). Теперь они встретятся в Лиге Конференций, где каждая надеется продолжить еврокубковый путь. «Карабах» подходит к матчу с впечатляющей оборонительной статистикой – не пропускает в четырех последних матчах, тогда как «Динамо» испытывает проблемы в атаке, забивая в среднем всего 1.20 гола за последние пять игр. Сможет ли «Динамо» использовать нейтральное поле в свою пользу и прервать неудачную серию, или «Карабах» продолжит свою «сухую» серию и добьется победы?

Кто победит в матче

«Динамо Киев» подходит к этому матчу с серьезными проблемами в атаке. Команда забивает в среднем всего 1.20 гола за последние пять матчей, а в последних двух матчах Лиги Европы не смогла отличиться, проиграв ПАОК с общим счетом 2:5. В обороне киевляне также нестабильны – пропускают в среднем 1.40 гола за игру. Нейтральное поле в Люблине лишает хозяев преимущества родных трибун, что может сказаться на их уверенности. Единственным утешением для «Динамо» является товарищеская победа над «Карабахом» в 2018 году (1:0), но эта встреча состоялась слишком давно, чтобы иметь значение. В текущем состоянии команде будет крайне сложно взломать организованную оборону соперника, который не пропускает уже четыре матча подряд.

«Карабах» находится в отличной форме, особенно в обороне. Команда не пропускает в четырех последних матчах, а в последних пяти играх пропустила в среднем всего 1.20 гола, но при этом стабильно забивает – 1.60 гола в среднем за игру. В Лиге Европы азербайджанцы показали характер, дважды сыграв 0:0 с ЦСКА София и уступив только в серии пенальти, что демонстрирует их умение играть на результат и сохранять концентрацию. В гостевых матчах Лиги Конференций «Карабах» не проигрывает в пяти из семи последних встреч, что делает его опасным соперником даже на нейтральном поле. Класс игроков, опыт еврокубков и оборонительная дисциплина делают азербайджанский клуб явным фаворитом.

Итоговый вывод: «Карабах» является фаворитом благодаря своей оборонительной надежности и стабильной игре, тогда как «Динамо» испытывает серьезные проблемы в атаке и играет на нейтральном поле. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа гостей с сухим счетом, при этом хозяева вряд ли смогут отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Карабах» находится в лучшей форме, особенно в обороне, тогда как «Динамо» имеет проблемы в атаке и нестабильность. В единственной очной встрече (товарищеский матч 2018 года) победу одержал киевский клуб (1:0), но эта игра не имеет значения для текущего противостояния. Учитывая, что «Карабах» не пропускает в четырех последних матчах, а «Динамо» забивает в среднем всего 1.20 гола за последние пять игр, гости имеют явное преимущество, которое должно сказаться в нейтральном матче.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Динамо К
1 : 0
06.08.2026
Карабах
Лига конференций, 3 раунд
Динамо К
1 : 0
06.08.2026
Карабах

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
4
Bence Várkonyi
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
21
Алексей Кащук
ПВ
7
J. Mouaddib
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
49
Ali Bashirov
ЦП
88
Samuel Lobato
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
20
Кади Боржес
АП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-2-3-2
71
Суркис
44
Дубинчак
32
Михавко
94
Кедзиора
5
Сыч
6
Бражко
15
Рубчинский
39
Герреро
21
Лонвейк
70
Редушко
11
Пономаренко
2-1-3-2-2
99
Кочальски
2
Силва
4
35
Бикальо
25
Макрецкис
8
Янкович
10
Зубир
21
Кащук
29
Сефас
44
Джафаргулиев
7
44
Дубинчак
18
Тымчик
18
Тымчик
44
Дубинчак
21
Лонвейк
10
Шапаренко
10
Шапаренко
21
Лонвейк
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
15
Рубчинский
70
Редушко
22
Кабаев
22
Кабаев
70
Редушко
39
Герреро
9
Волошин
9
Волошин
39
Герреро
44
Джафаргулиев
5
Ланга
5
Ланга
44
Джафаргулиев
35
Бикальо
88
88
35
Бикальо
8
Янкович
9
Монтиэль
9
Монтиэль
8
Янкович
21
Кащук
20
Боржес
20
Боржес
21
Кащук
29
Сефас
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
29
Сефас
Остались в запасе
Динамо К
Карабах
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
49
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
49
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Гурбан Гурбанов

Прогноз на победителя

Учитывая отличную оборону «Карабаха», его стабильную игру и проблемы «Динамо» в атаке, мы прогнозируем победу гостей с сухим счетом. Азербайджанский клуб не пропускает в четырех последних матчах и должен использовать эту уверенность, чтобы сдержать атаки хозяев. «Динамо» вряд ли сможет пробить организованную защиту соперника на нейтральном поле. Рекомендуем ставку на победу «Карабаха» с коэффициентом 3.40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Киев» и «Карабахом» состоится 6 августа 2026 года в Люблине на стадионе «Арена Люблин» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Динамо Киев» – «Карабах»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

3.40
Победа «Карабаха»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Карабах Динамо К
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