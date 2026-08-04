Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между норвежским «Бранном» и кипрским «Аполлоном» пройдет 5 августа 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн». Хозяева славятся своей атакующей мощью – они забивают в 18 последних матчах подряд, однако их оборона остается уязвимой: команда пропускает в 14 последних встречах. Киприоты, напротив, демонстрируют феноменальную надежность в защите, не пропуская в четырех последних матчах, и при этом стабильно забивают. Встреча атакующей команды с одной из самых организованных оборонительных линий турнира обещает стать противостоянием двух противоположных стилей. Сможет ли «Бранн» пробить непробиваемую защиту гостей на своем поле, или «Аполлон» подтвердит статус фаворита и добьется положительного результата?

Кто победит в матче

«Бранн» подходит к этому матчу с высочайшей атакующей стабильностью – команда забивает в 18 последних матчах во всех турнирах, что является впечатляющим показателем. В последних пяти играх норвежцы забили 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустили 9 (1.80), что говорит о мощной атаке, но и о серьезных проблемах в обороне. Важно, что «Бранн» пропускает в 14 последних матчах, а в домашних играх чемпионата Норвегии команда не отличается стабильностью (поражение от «Волеренги» 2:3 и победа над «Русенборгом» 3:2). В предыдущем раунде Лиги Конференций «Бранн» прошел «Университатю Клуж» (3:1 дома, 2:2 на выезде), показав характер и умение забивать, но и пропускать. Домашняя поддержка на стадионе «Бранн» может стать дополнительным стимулом, однако против столь организованной обороны соперника даже атакующий потенциал хозяев может не сработать.

«Аполлон» подходит к игре с колоссальным преимуществом в обороне. Команда не пропускает в четырех последних матчах, а в последних пяти играх пропустила всего два мяча (в среднем 0.40 за матч), что говорит о практически идеальной защите. При этом киприоты стабильно забивают – в последних пяти матчах они забили 10 голов (в среднем 2.00 за игру). В предыдущем раунде Лиги Конференций «Аполлон» уверенно разгромил «Дила Гори» (3:0 дома, 4:0 на выезде), показав не только оборонительную надежность, но и атакующую эффективность. Гости имеют опыт успешных выездных матчей в еврокубках и намерены продолжить свою победную серию. Важно, что «Аполлон» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а его оборона выглядит практически неприступной для соперников уровня «Бранна».

Итоговый вывод: «Аполлон» выглядит фаворитом благодаря своей феноменальной обороне и стабильной результативности, тогда как «Бранн» при всей своей атакующей мощи регулярно пропускает. Норвежцы способны забить, но их защита вряд ли сдержит контратаки гостей. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа «Аполлона» или ничья с голами, но класс и организация гостей должны взять верх.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Аполлон» находится в более сбалансированной форме, имея надежную оборону и стабильную атаку, тогда как «Бранн» забивает много, но регулярно пропускает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и тактической подготовкой. Учитывая, что «Аполлон» не пропускает в четырех последних матчах, а «Бранн» пропускает в 14 последних, это дает гостям явное преимущество, особенно в выездном матче, где важно сохранить концентрацию в обороне.





Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную оборону «Аполлона», его стабильную результативность и проблемы «Бранна» в защите, мы прогнозируем победу гостей в первом матче. Кипрский клуб не пропускает в четырех последних матчах и имеет опыт успешных выездных игр, что делает его фаворитом. Хозяева способны отличиться благодаря своей голевой серии, но вряд ли смогут переиграть столь организованного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Аполлона» с коэффициентом 5.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Бранном» и «Аполлоном» состоится 5 августа 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.