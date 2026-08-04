Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 5 августа 2026 года в Москве на «Лукойл Арене». Хозяева подходят к кубковому поединку в отличной форме, имея семиматчевую беспроигрышную серию на домашнем стадионе и побеждая в четырех последних кубковых матчах, тогда как гости после победы над «Ростовом» в стартовом туре РПЛ уступили «Зениту» (0:3) и продолжают испытывать проблемы в обороне, пропуская в шести последних матчах. При этом в очных встречах «Спартак» имеет подавляющее преимущество – три победы подряд, причем в каждом из этих матчей красно-белые не пропускали. Сможет ли «Оренбург» прервать эту неудачную серию и дать бой фавориту на его поле, или «Спартак» продолжит доминировать над принципиальным соперником и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Спартак» подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью. Команда не проигрывает в семи последних матчах на «Лукойл Арене», а в Кубке России побеждает в четырех последних встречах. В последних пяти играх красно-белые забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили всего 4 (0.80), что говорит о надежной игре в обороне. Важно, что «Спартак» забивает в трех последних матчах, а в очных встречах с «Оренбургом» имеет подавляющее преимущество – три победы подряд, причем в каждом из этих матчей красно-белые не пропускали и забивали как минимум два гола. В стартовых турах РПЛ спартаковцы уверенно обыграли «Родину» (3:0) и «Ахмат» (2:1), демонстрируя стабильность и баланс в игре. Домашняя поддержка и историческое преимущество делают «Спартак» безоговорочным фаворитом.

«Оренбург» подходит к матчу с серьезными проблемами. Команда пропускает в шести последних матчах, а в последних пяти играх забила всего 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 8 (1.60). После победы над «Ростовом» (2:1) в стартовом туре оренбуржцы уступили «Зениту» (0:3), что выявило слабости в обороне. В очных встречах со «Спартаком» у гостей крайне неудачная статистика – три поражения подряд, причем они не смогли забить ни одного гола в этих матчах, а в последней встрече в марте 2026 года уступили 0:2. Это создает серьезный психологический барьер, который будет сложно преодолеть на выезде против одного из лидеров РПЛ.

Итоговый вывод: «Спартак» является абсолютным фаворитом благодаря своей домашней форме, кубковому опыту и тотальному доминированию над «Оренбургом» в очных встречах. Гости испытывают серьезные проблемы в обороне и не могут забить «Спартаку» уже три матча подряд. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с сухим счетом и разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Спартак» находится в отличной форме, особенно на домашнем стадионе, тогда как «Оренбург» испытывает серьезные проблемы в обороне. В очных встречах наблюдается тотальное доминирование хозяев – три победы подряд с общей разницей мячей 5:0, причем «Спартак» не пропускает в этих матчах. Это создает колоссальное психологическое преимущество для красно-белых, которые традиционно уверенно играют против этого соперника, особенно на своем поле.

Прогноз на победителя

Учитывая подавляющее преимущество «Спартака» в очных встречах, его домашнюю форму и надежную оборону, а также проблемы «Оренбурга» с забитыми голами против этого соперника, мы прогнозируем уверенную победу хозяев с разницей минимум в два мяча. «Спартак» не пропускает от «Оренбурга» в трех последних матчах и традиционно доминирует над этим соперником, что делает исход практически предопределенным. Рекомендуем ставку на победу «Спартака» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится 5 августа 2026 года в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет канал Матч ТВ.