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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Оренбург
Спартак - Оренбург: обзор матча 31 июля 2022
Спартак
31.07.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Оренбург
2'
К. Мартинс
12'
А. Соболев
38'
К. Промес
90+4'
К. Промес
55'
И. Башич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Оренбург
ГОЛ! 4:1!
К. Промес
90'
+4
Пенальти не реализован!
К. Промес
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Хотулев
Замена
П. Маслов
️️️️
Н. Умяров
88'
87'
Желтая карточка
А. Эктов
Желтая карточка
Д. Хлусевич
81'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
К. Мартинс
75'
72'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Д. Воробьев
67'
Замена
Н. Титков
️️️️
К. Капленко
64'
Травма
К. Капленко
61'
Желтая карточка
С. Оганесян
59'
Замена
Л. Вера
️️️️
В. Полуяхтов
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
59'
Замена
Д. Денисов
️️️️
М. Рыбус
59'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
В. Мозес
59'
59'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Х. Марин
55'
ГОЛ! 3:1!
И. Башич
Пас отдал
А. Эктов
46'
Замена
С. Оганесян
️️️️
В. Писарский
ГОЛ! 3:0!
К. Промес
Пас отдал
Д. Хлусевич
38'
21'
Желтая карточка
М. Сиваков
ГОЛ! 2:0!
А. Соболев
Пас отдал
К. Промес
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартинс
Пас отдал
К. Промес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ОП
13
Иван Башич
ЦП
2
Владимир Полуяхтов
ПП
77
Владимир Писарский
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
4-2-2-1-1
57
Селихов
31
Рыбус
68
Литвинов
23
Чернов
26
Хлусевич
35
Мартинс
18
Умяров
47
Зобнин
11
Мозес
10
Промес
7
Соболев
4-1-2-1-2
1
Гошев
12
Малых
4
Хотулев
3
Сиваков
15
Эктов
55
Капленко
2
Полуяхтов
13
Башич
26
Марин
10
Воробьев
77
Писарский
18
Умяров
39
Маслов
39
Маслов
18
Умяров
31
Рыбус
97
Денисов
97
Денисов
31
Рыбус
11
Мозес
25
Пруцев
25
Пруцев
11
Мозес
35
Мартинс
77
Зиньковский
77
Зиньковский
35
Мартинс
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
2
Полуяхтов
32
Вера
32
Вера
2
Полуяхтов
55
Капленко
18
Титков
18
Титков
55
Капленко
10
Воробьев
11
Мансилья
11
Мансилья
10
Воробьев
77
Писарский
9
Оганесян
9
Оганесян
77
Писарский
26
Марин
7
Гурциев
7
Гурциев
26
Марин
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
8
Тимур Аюпов
ОП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
Остались в запасе
8
Тимур Аюпов
ОП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Оренбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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