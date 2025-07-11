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Команды
Крылья Советов
Химми Марин
€ 800 тыс
Химми Марин
Крылья Советов
8 октября 1997 (28), Сан-Хосе
#26 | Полузащитник
169 см
Коста-Рика
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Трансферы
Фото
«Крылья Советов» подписали костариканца, выступавшего за «Оренбург»
2025.07.11 17:39
1
«Крылья» и «Акрон» поборются за легионера «Оренбурга»
2025.06.22 20:02
1
«Оренбург» объявил об уходе трех легионеров
2025.06.07 13:26
1
Клуб РПЛ могут покинуть четыре легионера
2025.03.23 17:54
Марин из «Оренбурга» ответил, кто выиграет сезон РПЛ – это не «Зенит»
2025.01.23 15:56
10
Фото
Топ-8 игроков РПЛ по числу созданных голевых моментов
2024.12.20 12:46
1
«Оренбург» может сохранить двух ведущих легионеров в команде
2024.12.15 17:51
1
Реакция Семака на вырванную на 96-й минуте победу «Зенита» над «Оренбургом»
2024.11.23 18:45
2
Видео
Игрок «Оренбурга» не забил в пустые из вратарской
2024.04.14 13:31
2
Игрок «Локомотива» превосходит Малкома и Промеса по участию в ударах после сольных проходов
2023.03.14 18:00
1
Игрок «Оренбурга» Марин: «Каждый футболист в РПЛ хотел бы играть в «Зените»
2022.11.23 14:44
3
Игрок «Оренбурга» Марин: «Слышал, что Россия – невероятно холодная страна, в которой любят водку»
2022.11.23 12:45
11
Фото
Опубликована сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.11.14 20:32
3
Агент: «Сычевой и Марин все уладили. Драки после матча не было»
2022.11.01 13:02
Ловчев: «Я бы отпорол козла Марина из «Оренбурга» своим крепким ремнем!»
2022.10.28 21:42
2
Видео
Сычевой: «С Марином будет разговор на повышенных тонах»
2022.10.28 21:15
4
«Марин должен накрыть Сычевому поляну». Быстров – о матче «Оренбург» – «Факел»
2022.10.28 20:16
Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Буду сражаться до последней минуты, чтобы попасть на ЧМ-2022»
2022.10.06 23:40
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