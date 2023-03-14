Игрок «Локомотива» превосходит Малкома и Промеса по участию в ударах после сольных проходов

Opta назвала лидеров этого сезона РПЛ по участию в ударах после сольных проходов.
В расчет идут проходы игрока с мячом на 5+ метров, которые приводят к ударам или пасам под удар.
Лидером по этому показателю стал зимний новичок «Локомотива» Сергей Пиняев.
Его статистика: 22 удара и 7 передач под удар после сольных проходов в 13 матчах сезона – в среднем 2,2 за матч.
- Сергей Пиняев («Локомотив») – 2,2
- Малком («Зенит») – 1,8
- Квинси Промес («Спартак») – 1,8
- Джимми Марин («Оренбург») – 1,7
- Брайан Мансилья («Оренбург») – 1,7
Источник: Opta