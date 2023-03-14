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    Игрок «Локомотива» превосходит Малкома и Промеса по участию в ударах после сольных проходов

    Opta назвала лидеров этого сезона РПЛ по участию в ударах после сольных проходов.

    В расчет идут проходы игрока с мячом на 5+ метров, которые приводят к ударам или пасам под удар.

    Лидером по этому показателю стал зимний новичок «Локомотива» Сергей Пиняев.

    Его статистика: 22 удара и 7 передач под удар после сольных проходов в 13 матчах сезона – в среднем 2,2 за матч.

    1. Сергей Пиняев («Локомотив») – 2,2
    2. Малком («Зенит») – 1,8
    3. Квинси Промес («Спартак») – 1,8
    4. Джимми Марин («Оренбург») – 1,7
    5. Брайан Мансилья («Оренбург») – 1,7

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    Источник: Opta

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    14.03.2023 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 14 марта, 18:26

      Ну а толку от того. Где Промес и Малком в таблице бомбардиров, а где Пиняев.

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