Топ-8 игроков РПЛ по числу созданных голевых моментов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лидером первой части сезона РПЛ по количеству созданных голевых моментов – 33 за 1583 минуты на поле, сообщает футбольная платформа РУСТАТ.

В топ-8 по этому показателю также вошли Бителло («Дииамо»), Эсекьель Барко («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Кирилл Данилин («Акрон»), Химми Марин («Оренбург»), Клаудиньо («Зенит») и Дмитрий Кабутов («Рубин»).