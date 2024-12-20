Топ-8 игроков РПЛ по числу созданных голевых моментов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лидером первой части сезона РПЛ по количеству созданных голевых моментов – 33 за 1583 минуты на поле, сообщает футбольная платформа РУСТАТ.
В топ-8 по этому показателю также вошли Бителло («Дииамо»), Эсекьель Барко («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Кирилл Данилин («Акрон»), Химми Марин («Оренбург»), Клаудиньо («Зенит») и Дмитрий Кабутов («Рубин»).
- 19-летний Батраков провел в этом сезоне 17 матчей в РПЛ, забил 10 голов, отдал 6 передач
- Чемпионат России возобновитс 28 февраля.