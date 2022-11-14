Опубликована сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 17-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Ростова», «Зенита», «Урала», «Динамо», «Оренбурга» и «Пари НН».
Вратарь: Сергей Песьяков («Ростов»);
Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Эммерсон («Урал»), Виктор Мелехин («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»);
Полузащитники: Муми Нгамале («Динамо»), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Лукас Вера («Оренбург»), Джимми Марин («Оренбург»);
Нападающие: Тимур Сулейманов («Пари НН»), Владимир Сычевой («Оренбург»).
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Источник: WhoScored