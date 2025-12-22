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Владимир Писарский
Владимир Писарский
Завершил карьеру
27 февраля 1996 (30), Симферополь
#77 | Нападающий
190 см | 77 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
26 сентября
3
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
19 сентября
4
CAS вынес решение по Писарскому
11 сентября
2
Видео
Отстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
31 августа
Писарский отказался от перехода в зарубежный клуб ради Медиалиги
2025.12.22 18:36
1
РФС увеличил срок отстранения Писарского из-за ставок на матчи
2025.10.10 16:29
1
Против Писарского открыли еще одно дело о ставках
2025.10.07 15:00
1
Глушенкова назвали лудоманом
2025.09.27 17:09
15
Смирнов пожаловался, что игроков РПЛ не наказывают за ставки
2025.09.27 14:49
2
Фото
Стало известно, за кого будет играть забаненный Писарский
2025.08.24 15:30
4
Апелляционный комитет РФС принял решение по забаненному Писарскому
2025.08.08 10:22
4
Забаненный Писарский тренируется с клубом Басты
2025.07.22 22:37
Писарский – о причинах неудач: «Болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки»
2025.07.20 16:10
6
Астролог связала проблемы Писарского со сменой фамилии: «Сатурн за это карает!»
2025.07.20 09:37
5
«Крылья Советов» расторгли контракт с замешанным в ставках Писарским, игрок не согласен
2025.07.16 18:36
1
В РФС заявили о возможном увеличении срока дисквалификации Писарского
2025.07.04 16:29
1
Пономарев поддержал отстранение Писарского
2025.07.03 20:00
Писарский похудел на 8 килограммов из-за перенесенного стресса
2025.07.03 18:51
1
Агент Писарского – об отстранении на 4 года: «Это маленькая победа»
2025.07.03 17:47
2
Юрист Писарского доволен наказанием для игрока
2025.07.03 16:58
1
⚡️ Писарского отстранили от футбола
2025.07.03 15:47
20
Агент Писарского намекнул, что ему и игроку угрожает опасность: «Но молчать не будем»
2025.07.03 10:45
1
Агент: «Дело Писарского – заказ заинтересованных лиц»
2025.07.02 20:33
4
Писарский пошел в ответную юридическую атаку на РФС: «Перевод денег другу в долг – это не ставка»
2025.07.02 20:15
8
В РФС оценили шансы Писарского на пожизненное отстранение
2025.07.02 15:34
1
РФС – о результатах проверки Писарского на полиграфе: «Для нас это просто бумажка»
2025.07.01 13:16
2
В РФС оценили шансы «Сочи» и «Торпедо» на исключение из РПЛ
2025.07.01 12:14
2
Губерниев отреагировал на скандал Писарского со ставками
2025.06.30 22:44
2
⚡️ Еще одному клубу грозит исключение из РПЛ
2025.06.30 19:00
25
Новые данные о скандале Писарского со ставками
2025.06.30 17:17
6
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