Смирнов пожаловался, что игроков РПЛ не наказывают за ставки

Юрист дисквалифицированного Владимира Писарского Антон Смирнов заявил, что игроки РПЛ делают ставки.
«Были публикации на эту тему, был слив базы данных нелегальных букмекеров. Там значились Батраков, Кисляк, Козлов и другие.
Есть доказанная история по ставкам Кирилла Боженова, моего бывшего клиента. У него долг около 50 миллионов рублей, но никаких проверок не осуществляется. Игроков РПЛ и Первой лиги никто не трогает, за ними стоят клубы, корпорации», – сказал Смирнов.
- Ранее комитет РФС запретил игроку осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 года, из них 1 год реального запрета, и 3 года – условно. Для Писарского был установлен испытательный срок 2 года.
- 29-летний футболист перевел своему другу крупную сумму денег, на которую тот сделал ставки на стыковый матч «Сочи» – «Пари НН», в котором принимал участие форвард.
- Писарского вызывали в сборную России.
Источник: «Советский спорт»