Смирнов пожаловался, что игроков РПЛ не наказывают за ставки

Юрист дисквалифицированного Владимира Писарского Антон Смирнов заявил, что игроки РПЛ делают ставки.

«Были публикации на эту тему, был слив базы данных нелегальных букмекеров. Там значились Батраков, Кисляк, Козлов и другие.

Есть доказанная история по ставкам Кирилла Боженова, моего бывшего клиента. У него долг около 50 миллионов рублей, но никаких проверок не осуществляется. Игроков РПЛ и Первой лиги никто не трогает, за ними стоят клубы, корпорации», – сказал Смирнов.