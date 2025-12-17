Бубнов назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов определил лучшего футболиста первой части сезона РПЛ.

«Можно ли Эсекьеля Барко назвать лучшим игроком [первой части сезона РПЛ]? Да, можно. Если бы из всех кандидатов по итогам 18 туров меня попросили выбрать лучшего, я бы назвал Барко. Хотя очень стабильно играет тот же Мойзес. И его бы тоже назвал. Но если выбирать между Мойзесом и Барко, даже если подключить сюда Джона Кордобу и Батракова, выбрал бы Барко.

Потому что он очень сильно влияет на игру команды в целом, у него очень высокие показатели», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».