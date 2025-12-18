Введите ваш ник на сайте
  Сафонов выиграл трофей для «ПСЖ», лидер «Спартака» недоволен зарплатой, «Локо» готов продать 8 футболистов и другие новости

Сафонов выиграл трофей для «ПСЖ», лидер «Спартака» недоволен зарплатой, «Локо» готов продать 8 футболистов и другие новости

Сегодня, 01:45

«Палмейрас» отказался от покупки Жерсона у «Зенита» и заинтересовался хавбеком «Спартака»

Рахимова в «Рубине» заменит иностранный тренер

«Спартак» сообщил о назначении нового иностранного тренера

ПАОК принял окончательное решение по Чалову

ЦСКА начал переговоры о трансфере форварда «Зенита» – есть комментарий агента

«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков

ФИФА приняла прорывное решение по возвращению России

«Локомотив» объявил о трансфере аргентинского полузащитника

«Спартак» принял важное решение по Барко, который недоволен зарплатой

Новая информация по трансферу Баринова из «Локо» в ЦСКА

Сафонов принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок, отбив 4 из 5 пенальти в серии с «Фламенго» – его признали лучшим игроком финала и автором исторического достижения

Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Джорджина – о помолвочном кольце от Роналду за 6 миллионов: «Это меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания»
20:33
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Фанаты «Атланты» выбрали гол Миранчука лучшим в 2025 году
17:24
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
Мостовой прокомментировал феерию Сафонова
16:44
3
Стали известны дата и место Финалиссимы-2026 между Испанией и Аргентиной
16:36
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Кафанов описал Сафонова двумя словами после его блестящей серии пенальти
16:18
2
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Реакция Рабинера на героическую серию пенальти Сафонова
15:48
1
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
ФотоОпубликовано фото шпаргалки, которая помогла Сафонову выиграть серию пенальти против «Фламенго»
15:05
5
ВидеоТолько один футболист «ПСЖ» не стал качать Сафонова после выигранной серии пенальти
14:52
20
Министр Дегтярев отреагировал на феерию Сафонова
14:47
3
Мостовой – об ударах «Фламенго» с пенальти по воротам Сафонова: «Даже беременная отобьет»
14:34
13
