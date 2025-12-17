Бубнов высказался об игре «Балтики» при Талалаеве: «Только я идиот говорю об этом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил работу Андрея Талалаева на посту главного тренера «Балтики».

«Что удивительно, я претензии «Балтике» предъявляю больше по игре, по технико-тактическим действиям. Что касается поведения Талалаева, я предсказывал, что так будет, для меня это не новость, не такое открытие.

Все тренеры и все игроки в один голос говорят, что это суперкоманда, супертренер, что это открытие сезона, несмотря ни на что.

Единственное, оговаривают, немножко хамит, вот не хамил бы он – вообще лучший тренер был бы, все в восторге.

Хотя Калининград в восторге, у них праздник каждый матч. Получатся, только я идиот, блин, и говорю о футболе. А все остальные о его поведении говорят. А футбол отличный», – сказал Бубнов.