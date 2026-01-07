Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Зенита» заявил о желании стать спортивным директором клуба

Экс-игрок «Зенита» заявил о желании стать спортивным директором клуба

7 января, 13:16

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин сказал, что мечтает стать спортивным директором петербургского клуба.

– А если говорить о желании стать менеджером в футболе, то условная должность спортивного директора в «Зените» – главная мечта?

– Конечно, да. «Зенит» – моя безграничная любовь. Конечно, я должен быть беспристрастным. Хотя как эксперт я всегда здраво оцениваю игру «Зенита». Но этот клуб и Санкт‑Петербург – это любовь.

Поработать в таком клубе спортивным директором – это супер. Тем более, думаю, не за горами те сезоны, когда мы вернемся на международную арену и у нас будут еврокубки. Естественно, это мечта.

При этом хочется и в шикарной академии «Зенита» поработать. Мое желание – менять наш футбол к лучшему. А так, министром спорта буду в дальнейшем [смеется]. Хочется жить на благо нашего общества и делать нашу нацию более здоровой: чтобы все играли в футбол. Желаю развивать эту прекрасную игру.

Как уже сказал, глубоко убежден, что мы – футбольная нация. И цель моей жизни – как‑то повлиять на то, чтобы наша сборная стала чемпионом мира по футболу. Надо увидеть это вживую.

  • 29-летний Гасилин – воспитанник «Зенита», он принадлежал клубу до конца 2016 года и провел за первую команду 2 матча. В 2022-м завершил профессиональную карьеру.
  • Сейчас председателем правления клуба стал его бывший игрок Константин Зырянов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Гасилин Алексей
