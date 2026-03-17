«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года

Полузащитник Амар Рахманович и его агент не намерены продлевать контракт с «Крыльями Советов», который истекает летом.

«Поводом для возможного расставания с самарцами стала проигранная конкуренция: Рахманович перестал попадать в стартовый состав. Плюс зимой в команде появились два новых игрока, которые могут выйти на его позиции: Артeм Шуманский и Чинеду Жоффри. В последних играх босниец вообще не попадал в заявку «Крыльев», – написал источник.

В разное время боснийцем интересовались клубы из Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Ближнего Востока.