Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева

В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева

Сегодня, 13:49
7

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Балтика» не обращалась в организацию из‑за удаления главного тренера команды Андрея Талалаева в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«В КДК по отмене красных карточек обратились ЦСКА по Фабио Челестини и «Ростов» – по Виктору Мелехину, от «Балтики» по Андрею Талалаеву обращения не было», – сказал Григорьянц.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Челестини Фабио Григорьянц Артур
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1773747746
У спартака потужные судороги начались, а разве так можно делать, не ныть?
Ответить
Император Бомжей
1773747771
Да потому что понятно, что этого затягивателя времени и скандалиста, который уже по факту рецидивист, никак не отмажешь в этом случае)))
Ответить
алдан2014
1773749701
Талалаев или реально псих,или заигрался в плохого мальчика
Ответить
anatolich72
1773755184
В Балтике понимают у Талалаева один путь-Психушка
Ответить
СПОРТ 21 века
1773767219
А зачем им обращаться в КДК, если в протоколе написано, что Талалаев ничего криминального не сделал? Они что, враги сами себе? Зачем обращаться за то, что дают всего лишь один матч, который будет против Сочи? КДК наверняка будет рассматривать протокол и исходя из него делать свои выводы. Для Балтики ничего опасного не выявлено. Важно именно то, что озвучено судьями, а не то, что говорят люди из вне (типа Брейды). Левников не посчитал, что Талалаев вышел за рамки дозволенного. За то, что выбил мяч, дают один матч. Да, он рецидивист, но рецидив включается тогда, когда есть существенное основание удаления. В протоколе про это ничего и близко нет. А вот Челестини как раз следует задуматься, ведь в протоколе написано "вхождение в техническую зону соперника в агрессивной манере". Вот это уже основание длительной дисквалификации достаточно серьёзное...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 