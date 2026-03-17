В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Балтика» не обращалась в организацию из‑за удаления главного тренера команды Андрея Талалаева в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
«В КДК по отмене красных карточек обратились ЦСКА по Фабио Челестини и «Ростов» – по Виктору Мелехину, от «Балтики» по Андрею Талалаеву обращения не было», – сказал Григорьянц.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.
