В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Балтика» не обращалась в организацию из‑за удаления главного тренера команды Андрея Талалаева в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«В КДК по отмене красных карточек обратились ЦСКА по Фабио Челестини и «Ростов» – по Виктору Мелехину, от «Балтики» по Андрею Талалаеву обращения не было», – сказал Григорьянц.