Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо

Александр Мостовой высказался о том, как играет «Спартак» после назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

Испанский специалист возглавил команду 5 января.

При нем красно-белые провели 4 официальных матча – победили «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), проиграли «Динамо» (2:5) и «Зениту» (0:2).

«На мой взгляд, пока рано как-то оценивать и делать выводы по работе Карседо. Ему нужно время, давайте оставим его в покое.

Играет «Спартак» нормально, создает моменты у чужих ворот. Главное, чтобы нападающие реализовывали эти моменты.

«Спартак» в матче с «Зенитом» точно не наиграл на поражение, красно-белые смотрелись лучше команды Семака», – заявил Мостовой.