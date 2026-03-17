Реакция Месси на отмену Финалиссимы

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси болезненно отреагировал на решение не проводить Финалиссиму в 2026 году.
Матч должен был состояться 27 марта в Катаре, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке пришлось думать о его переносе.
В итоге сторонам не удалось договориться о новом месте проведения Финалиссимы – в результате турнир вообще отменили.
Как сообщает ESPN, Месси расстроился из-за отмены Финалиссимы. Он рассматривал этот матч как хорошую возможность подготовиться к ЧМ-2026, а также выиграть 49-й трофей в карьере.
Соперником аргентинцев должна была стать Испания.
- Турнир организуют континентальные федерации футбола – УЕФА и КОНМЕБОЛ.
- Он был возрожден в 2022 году. Тогда Аргентина победила Италию со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли».
- Аргентина – победитель Кубка Америки-2024, Испания – чемпион Европы-2024.
Источник: ESPN