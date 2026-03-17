Реакция Месси на отмену Финалиссимы

Сегодня, 17:46
5

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси болезненно отреагировал на решение не проводить Финалиссиму в 2026 году.

Матч должен был состояться 27 марта в Катаре, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке пришлось думать о его переносе.

В итоге сторонам не удалось договориться о новом месте проведения Финалиссимы – в результате турнир вообще отменили.

Как сообщает ESPN, Месси расстроился из-за отмены Финалиссимы. Он рассматривал этот матч как хорошую возможность подготовиться к ЧМ-2026, а также выиграть 49-й трофей в карьере.

Соперником аргентинцев должна была стать Испания.

  • Турнир организуют континентальные федерации футбола – УЕФА и КОНМЕБОЛ.
  • Он был возрожден в 2022 году. Тогда Аргентина победила Италию со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли».
  • Аргентина – победитель Кубка Америки-2024, Испания – чемпион Европы-2024.

Источник: ESPN
Интер Майами Аргентина Испания Месси Лионель
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773759441
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА Месси классно играет, а вот Роналду может и не залечить травму. «Я бы хотел иметь такую же левую ногу, как у Месси, так как она великолепна, таких в мире больше нет» Эль Пистолеро ⚽️
Ответить
Император Бомжей
1773760531
Ну да конечно, уж от одного матча то, подготовка будет не полной к ЧМ26))) А трофей да, мог выиграть, но не судьба!
Ответить
Айболид
1773761500
у белаго дома сгоняете свою финалисину , на лужайке у трумпа под окном .
Ответить
Loko_Roma
1773764535
В Саранске нужно было, я бы из Пензы гиг отряд привез, зажгли. Эх, недалекие
Ответить
BRO_football
1773765058
Расстроился, что бабла не заплатят.
Ответить
