Реакция Месси на отмену Финалиссимы

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси болезненно отреагировал на решение не проводить Финалиссиму в 2026 году.

Матч должен был состояться 27 марта в Катаре, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке пришлось думать о его переносе.

В итоге сторонам не удалось договориться о новом месте проведения Финалиссимы – в результате турнир вообще отменили.

Как сообщает ESPN, Месси расстроился из-за отмены Финалиссимы. Он рассматривал этот матч как хорошую возможность подготовиться к ЧМ-2026, а также выиграть 49-й трофей в карьере.

Соперником аргентинцев должна была стать Испания.