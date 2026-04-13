АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» и не смог закрепиться на 3-м месте

«Манчестер Юнайтед» потерпел неожиданное поражение в 32-м в туре чемпионата Англии.

Они на своем поле уступили «Лидсу» со счетом 1:2, играя с 56-й минуты вдесятером.

Лисандро Мартинес получил прямую красную карточку за неспортивное поведение – он дернул соперника за волосы в центральном круге.

В составе «Лидса» дубль оформил Ноа Окафор, за «МЮ» отличился Каземиро.

«Юнайтед» остался на третьем месте в таблице АПЛ, но опережает идущую четвертой «Астон Виллу» только по дополнительным показателям.

«Лидс» продолжает борьбу за выживание. У них 36 очков в 32 турах Премьер-лиги. Отрыв от зоны вылета – шесть баллов.