  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» и не смог закрепиться на 3-м месте

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» и не смог закрепиться на 3-м месте

Вчера, 23:57
1

«Манчестер Юнайтед» потерпел неожиданное поражение в 32-м в туре чемпионата Англии.

Они на своем поле уступили «Лидсу» со счетом 1:2, играя с 56-й минуты вдесятером.

Лисандро Мартинес получил прямую красную карточку за неспортивное поведение – он дернул соперника за волосы в центральном круге.

В составе «Лидса» дубль оформил Ноа Окафор, за «МЮ» отличился Каземиро.

«Юнайтед» остался на третьем месте в таблице АПЛ, но опережает идущую четвертой «Астон Виллу» только по дополнительным показателям.

«Лидс» продолжает борьбу за выживание. У них 36 очков в 32 турах Премьер-лиги. Отрыв от зоны вылета – шесть баллов.

Англия. Премьер-лига. 32 тур
Манчестер Юнайтед - Лидс - 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Н. Окафор, 5; 0:2 - Н. Окафор, 29; 1:2 - Каземиро, 69.
Удаления: Л. Мартинес, 56 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

«ПСЖ» поборется за покупку полузащитника сборной Англии 1
Сафонов сыграет с «Манчестер Юнайтед» 3
Игрок «Баварии» доминирует в списке лучших ассистентов сезона среди игроков топ-5 лиг 1
Англия. Премьер-лига Лидс Манчестер Юнайтед
Oldtrafford83
1776142268
Судья вчера был явно против чтобы МЮ закрепился в топ 3!!! Черти!!!
«Локомотив» рассмотрит покупку хавбека «Ростова»
Экс-судья РПЛ Егоров высказался об удалении Педро
Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового
Уход двух вингеров из «Спартака», новый лимит на легионеров в РПЛ, кто заменит Челестини в ЦСКА и другие новости
Генич назвал самую нефартовую команду РПЛ
Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит»
Абаскаль объяснил, почему готов возглавить «Динамо» или ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое
Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Генич сказал, что ЦСКА повторил ошибку «Спартака»
41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
Вчера, 10:49
Обновлен рекорд по числу матчей в АПЛ среди португальцев
Вчера, 00:30
АПЛ. «Челси» дома крупно проиграл «Манчестер Сити» – 0:3
12 апреля
Салах приблизился к историческому достижению Анри
12 апреля
Артета одним словом описал сенсационное поражение «Арсенала» от «Борнмута»
11 апреля
4
АПЛ. Салах помог «Ливерпулю» спокойно победить «Фулхэм» (2:0)
11 апреля
АПЛ. Лидирующий «Арсенал» дома проиграл «Борнмуту»
11 апреля
2
Три футболиста «Тоттенхэма» задумались об уходе после попадания команды в зону вылета АПЛ
11 апреля
ФотоГвардиолу захейтили за разбитый телефон дочери
11 апреля
1
«Тоттенхэм» впервые за 18 лет опустился в зону вылета
11 апреля
1
«Ливерпуль» объявил об уходе еще одной легенды клуба
10 апреля
«Ливерпуль» рассмотрит игрока из Бундеслиги на замену Салаху
10 апреля
Названы возможные трансферы «Арсенала» летом
10 апреля
«ПСЖ» поборется за покупку полузащитника сборной Англии
10 апреля
1
Самые старые футбольные клубы мира, список клубов-долгожителей
10 апреля
Рэмзи объявил о завершении карьеры
7 апреля
1
Фото«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с защитником сборной Англии
7 апреля
Стало известно, хочет ли Фернандес остаться в «Челси» после скандала с отстранением
7 апреля
Футболисты «Челси» попросят вернуть в состав наказанного игрока
6 апреля
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
6 апреля
2
В «Манчестер Сити» высказались о будущем Бернарду Силвы в команде
6 апреля
«Челси» отстранил полузащитника на 2 матча из-за слов о Мадриде
3 апреля
3
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на замену Гвардиоле
3 апреля
3
Капитан «Манчестер Сити» решил покинуть команду
2 апреля
Определены самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры АПЛ
2 апреля
1
В «Челси» недовольны самым дорогим игроком в истории клуба
2 апреля
Тудор совершил благородный поступок, уходя из «Тоттенхэма»
2 апреля
2
Все новости
