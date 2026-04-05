Акинфеев определил лучшего игрока матча с «Акроном»: «Наш Месси»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил лучшего игрока команды в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).
По мнению Акинфеева, лучшим стал автор победного гола Данил Круговой.
«Заслуженная кепка нашему Месси!» – написал Акинфеев и выложил фото с партнером.
«Владимирович, спасибо! Но ты сегодня заслужил эту кепку больше всех!» – отреагировал Круговой.
- ЦСКА поднялся на четвертое место. Перед весной москвичам ставили задачу выиграть сезон РПЛ.
- Впереди у ЦСКА матч в той же Самаре против «Крыльев Советов». Проигравший закончит путь за Кубком России.
- Круговой – воспитанник «Зенита». В ЦСКА игрок пришел летом 2024 года.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева