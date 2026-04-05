Акинфеев определил лучшего игрока матча с «Акроном»: «Наш Месси»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил лучшего игрока команды в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).

По мнению Акинфеева, лучшим стал автор победного гола Данил Круговой.

«Заслуженная кепка нашему Месси!» – написал Акинфеев и выложил фото с партнером.

«Владимирович, спасибо! Но ты сегодня заслужил эту кепку больше всех!» – отреагировал Круговой.