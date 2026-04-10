В «Барселоне» ответили на вопрос о возвращении Месси

Спортивный директор «Барсы» Деку заявил, что возвращение Лионеля Месси в «Барселону» не обсуждалось после его назначения спортивным директором клуба.

«Это сложный вопрос; его долго обсуждали во время избирательной кампании, и его имя постоянно упоминали. Месси – лучший игрок в истории «Барселоны», а для меня он – лучший игрок в истории футбола или один из лучших.

Мы хотели бы, чтобы футбол был вечным во всех смыслах. Есть много вещей, которые мы хотели бы сохранить навсегда, но они заканчиваются. У всего есть начало, развитие и конец, и спекулировать на эту тему, мне кажется, бессмысленно».

Деку подчеркнул, что после его прихода тема возвращения Месси не стояла на повестке.

«Возможность возвращения никогда не обсуждалась с тех пор, как я пришел.

Ни Месси, ни кто-то из его представителей никогда не звонил мне и не говорил: «Подожди, я хочу вернуться, я хочу играть». Все это были просто слухи и нереалистичные разговоры».

Деку добавил, что у клуба не было конкретных сигналов о желании Месси снова выступать за команду, и отметил, что обсуждать подобные вещи имеет смысл только при наличии реальных предпосылок.

«Он не показывал такого желания; он писал, что хотел бы вернуться однажды, но не уточнял когда. Говорить об этом с игроком уровня Лео не имеет смысла, если нет чего-то реального и ощутимого».

Также Деку поддержал идею провести в «Барселоне» церемонию чествования Месси, но уточнил, что выбор даты не относится к зоне ответственности спортивного департамента.

«Очевидно, что дата чествования Месси не зависит от меня».

Отдельно Деку прокомментировал визит Месси на стройплощадку «Спотифай Камп Ноу» в ноябре прошлого года.

«Он был со сборной в отеле, а не у себя дома. Он вышел прогуляться и оказался на «Камп Ноу». Я так это понимаю».