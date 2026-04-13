Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев низко оценил уровень Никиты Хайкина из «Буде-Глимт».
На прошлой неделе российский вратарь получил норвежское гражданство и теперь может поехать на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии.
«У нас в каждой команде на вратарской позиции приличные ребята. У нас Хайкин был бы где-то четвeртым голкипером.
Ничего удивительного, что его Норвегия пригрела. Ничего страшного, позора и предательства нет. Нормально всe.
В Норвегии хуже вратарское искусство, у нас бы он вряд ли даже в «Оренбурге» играл. Там он выделяется, потому что там не такой уровень подготовки.
Там он и закончит, всe нормально у него будет. Хайкин – это вратарь уровня Первой лиги, не РПЛ», – заявил Пономарев.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.
