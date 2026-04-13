Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину

Сегодня, 19:49
14

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев низко оценил уровень Никиты Хайкина из «Буде-Глимт».

На прошлой неделе российский вратарь получил норвежское гражданство и теперь может поехать на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии.

«У нас в каждой команде на вратарской позиции приличные ребята. У нас Хайкин был бы где-то четвeртым голкипером.

Ничего удивительного, что его Норвегия пригрела. Ничего страшного, позора и предательства нет. Нормально всe.

В Норвегии хуже вратарское искусство, у нас бы он вряд ли даже в «Оренбурге» играл. Там он выделяется, потому что там не такой уровень подготовки.

Там он и закончит, всe нормально у него будет. Хайкин – это вратарь уровня Первой лиги, не РПЛ», – заявил Пономарев.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.

Источник: «Советский спорт»
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Россия Норвегия Хайкин Никита Пономарев Владимир
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
swot1205
1776099357
ой, мля, пацан к успеху пришел через множество препятствий, ну порадуйся за парнишку, нет бухтит! всё нашим людям не так!!!
Ответить
FFR
1776099637
Собака лает, караван идет…
Ответить
САДЫЧОК
1776101259
Заткните рот тряпками этому безумцу со слюной на щеке. Хайкин не менял гражданство-а приобрёл второе.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1776101390
К чему этот высер старика, каждый человек имеет право на выбор
Ответить
Mirak92
1776101777
Надоел панамкин уже.
Ответить
k611
1776102611
Это он погорячился. Вратарь в еврокубках играл, где и показал свой уровень. У нас первая лига по его мнению где то на уровне лиги Европы...
Ответить
Чугунный скороход
1776103479
Я его словесный понос не читаю уже.. если только с похмелья поугорать только
Ответить
Бумбраш
1776103492
Да отстаньте вы уже от этого жила.его знать ник о не знал в России,а теперь вопросами про него всех пенсионеров замучали.он жид,а жиды они хитрожопые(мягко говоря),чему удивлятся
Ответить
FWSPM
1776104243
Там он и закончит, всe нормально у него будет. Хайкин – это вратарь уровня Первой лиги, не РПЛ», – заявил Пономарев. Ну да видимо поэтому он играет в лиге чемпионов)) верните деда в палату
Ответить
Нейтральный болельщик
1776106774
Хайкин топ голкипер, и точка.
Ответить
