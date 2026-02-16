Введите ваш ник на сайте
Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах

Вчера, 17:22
1

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопросы о безопасности и пенитенциарной системе в Норвегии.

– Насколько в Норвегии безопасно, не повлияла ли на это миграция?

– Абсолютно безопасная страна. Естественно, как и в каждой, в ней есть свои проблемы, идеальных стран вообще не бывает. Но, прожив там семь лет, понял, что ее система жизни очень эффективна.

– Но был в ней и прогремевший в свое время на весь мир маньяк-убийца Андерс Брейвик. Где-то видел репортаж, что он отбывает пожизненное заключение в весьма комфортных условиях.

– К сожалению, такие люди бывают в любой стране, но случившееся стало уроком для всех в Норвегии.

Кстати, глава службы безопасности «Буде-Глимт» когда-то непосредственно с Брейвиком работал и рассказывал мне много историй про него – обойдусь без деталей.

Скажу только, что он еще тогда проявлял себя как очень странный индивидуум – человеком назвать его сложно.

В Норвегии вообще все сидят в хороших условиях, и многие удивляются этому комфорту. Но показатель рецидивов после выхода из тюрем крайне низок, и это опять же система дает о себе знать.

Там действительно стараются перевоспитывать, а для этого считают необходимым, чтобы к заключенным относились как к людям. А сидит Брейвик абсолютно один, изолированно от всех.

  • Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 году он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Ранее голкипер объяснил, зачем получает норвежское гражданство.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1771252382
А макароны у них в тюрьме на ужин подают ?
Ответить
