Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопросы о безопасности и пенитенциарной системе в Норвегии.

– Насколько в Норвегии безопасно, не повлияла ли на это миграция?

– Абсолютно безопасная страна. Естественно, как и в каждой, в ней есть свои проблемы, идеальных стран вообще не бывает. Но, прожив там семь лет, понял, что ее система жизни очень эффективна.

– Но был в ней и прогремевший в свое время на весь мир маньяк-убийца Андерс Брейвик. Где-то видел репортаж, что он отбывает пожизненное заключение в весьма комфортных условиях.

– К сожалению, такие люди бывают в любой стране, но случившееся стало уроком для всех в Норвегии.

Кстати, глава службы безопасности «Буде-Глимт» когда-то непосредственно с Брейвиком работал и рассказывал мне много историй про него – обойдусь без деталей.

Скажу только, что он еще тогда проявлял себя как очень странный индивидуум – человеком назвать его сложно.

В Норвегии вообще все сидят в хороших условиях, и многие удивляются этому комфорту. Но показатель рецидивов после выхода из тюрем крайне низок, и это опять же система дает о себе знать.

Там действительно стараются перевоспитывать, а для этого считают необходимым, чтобы к заключенным относились как к людям. А сидит Брейвик абсолютно один, изолированно от всех.