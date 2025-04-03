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Хайкин раскрыл свое отношение к российскому гражданству

Вчера, 19:36
16

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о тройном гражданстве.

«Я родился в Израиле, поэтому у меня есть паспорт. Я могу там жить. Почему я переехал туда играть в футбол? Я не считался там легионером.

Мои бабушка и дедушка до сих пор живут в Израиле. Не нужен шенген, ты можешь спокойно путешествовать по Европе. И упрощенный процесс получения американской визы.

Я вырос в России и считаю себя русским, как ни крути. Для меня честь – иметь российский паспорт. У меня очень много родственников и друзей в России. Он дает ощущение, что я русский.

Но тебе не нужен паспорт, чтобы ощущать себя кем-то. Я прожил в России очень важный отрезок своей жизни.

Паспорт Великобритании я получил спустя 10 лет после начала жизни там. Я уехал из Англии и потому, что мне не давали разрешения играть там. И когда смог получить паспорт, все эти проблемы ушли на второй план. Стало намного больше возможностей.

Я планирую получать норвежский паспорт. Он мне нужен для того, чтобы жить в Норвегии спокойно и не думать о завтрашнем дне.

Без трудоустройства в Норвегии я не могу жить тут больше трех месяцев. Для нашей семьи это важно. Чтобы я мог жить тут на постоянной основе», – сказал Хайкин.

  • Никите в июле исполнится 30 лет.
  • В России он выступал до 2009 года, а также с 2015-го по 2016-й.
  • В сборную Хайкин вызывался, но пока не дебютировал.

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Источник: Okko
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Россия Хайкин Никита
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Комментарии (16)
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Spartak_forv@
1743698425
Паспорт РФ это честь,а житье и в Норвегии есть
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...уефан
1743698757
...прагматичный космополит с пафосным патриотизмом)...
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subbotaspartak
1743699142
Ещё я люблю шоколад и надо получить паспорт Швейцарии.
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Project Бабангида
1743699507
смотри Хайкин, бить будут не по паспорту )
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Бомбардиръ
1743699679
Где у еврея горшок, там его родина.
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BlueQwer
1743700200
Его право
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BRO_football
1743706552
4 паспорта будет? А не многовато ли?
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СильныйМозг
1743706753
Е*т, чистокровный еврейский паспорт, куда не крути!
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Интерес
1743707048
Главное,не запутаться при пересечении какой-нибудь границы!С нами в сентябре ехала в купе из Москву в Литву(откуда вылетала в Лондон) дама с тремя паспортами-российским,молдавским и Великобритании.Вот она запуталась(впервые совершала такой вояж) и выкатила русскому литовцу все три(выбирай,мол,какой надо!).Он посмотрел на неё и с сарказмом сказал:"Вы решите,пожалуйста,по какому документу Вы намерены попасть на территорию Евросоюза,а тогда мы посмотрим основания для этого".Так и тут.
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