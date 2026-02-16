Введите ваш ник на сайте
  Мостовой – об игре участника Зимнего кубка РПЛ: «Я был поражен»

Мостовой – об игре участника Зимнего кубка РПЛ: «Я был поражен»

Вчера, 18:43
5

Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры ЦСКА.

«Все плакали, что Николич ушeл из ЦСКА. А сейчас его фамилию кто-то вспоминает (смеeтся)?

Потому что ЦСКА играет нормально. Играл бы плохо – вспоминали бы? Думаю, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ будет. ЦСКА может туда вклиниться.

За основу можно взять первый тайм матча с «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ. Я был поражeн игрой армейцев. Неужели «Краснодар» такой плохой или ЦСКА такой сильный?» – сказал Мостовой.

  • Летом Николича в ЦСКА сменил Фабио Челестини.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидера.
  • Армейцы впервые в истории выиграли Зимний кубок РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зимний кубок РПЛ ЦСКА Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1771256694
И то, и то
Ответить
shurik45
1771258902
Все покажет кубковый матч . На сборах силы бывают не равны,так как нагрузки и физо у клубов проходят по разному.
Ответить
Интерес
1771259721
А "нефутбольный человек" Мусаев сказал,. что в первом тайме чемпион доминировал и упустил много моментов.Блин,опять я в одну компанию с царьком нечаянно попал!
Ответить
NewLife
1771262610
"Неужели «Краснодар» такой плохой или ЦСКА такой сильный?»" Нет, это ты такой глупый, что судишь по этим играм)
Ответить
subbotaspartak
1771262828
Это Спартак такой замечательный...
Ответить
