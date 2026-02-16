Мостовой – об игре участника Зимнего кубка РПЛ: «Я был поражен»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры ЦСКА.

«Все плакали, что Николич ушeл из ЦСКА. А сейчас его фамилию кто-то вспоминает (смеeтся)?

Потому что ЦСКА играет нормально. Играл бы плохо – вспоминали бы? Думаю, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ будет. ЦСКА может туда вклиниться.

За основу можно взять первый тайм матча с «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ. Я был поражeн игрой армейцев. Неужели «Краснодар» такой плохой или ЦСКА такой сильный?» – сказал Мостовой.