Мостовой – об игре участника Зимнего кубка РПЛ: «Я был поражен»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры ЦСКА.
«Все плакали, что Николич ушeл из ЦСКА. А сейчас его фамилию кто-то вспоминает (смеeтся)?
Потому что ЦСКА играет нормально. Играл бы плохо – вспоминали бы? Думаю, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ будет. ЦСКА может туда вклиниться.
За основу можно взять первый тайм матча с «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ. Я был поражeн игрой армейцев. Неужели «Краснодар» такой плохой или ЦСКА такой сильный?» – сказал Мостовой.
- Летом Николича в ЦСКА сменил Фабио Челестини.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидера.
- Армейцы впервые в истории выиграли Зимний кубок РПЛ.
Источник: «Чемпионат»