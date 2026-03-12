Реакция Мостового на 3:0 «Реала» против «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» (3:0).

Согласно котировкам букмекеров, фаворитами были англичане.

Хет-трик в первом тайме оформил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

Ответная встреча состоится 17 марта.

«Никогда не сбрасывайте «Реал» со счетов. «Реал» в любом состоянии – это «Реал». Да, может быть, какую-то провальную игру сыграют. Но вот, пожалуйста, кто бы мог представить, что «Реал» сейчас 3:0 обыграет «Сити», который обыгрывает всех подряд? Так ещe и Вальверде три забил. Это ещe «Реал» играл без Мбаппе и Беллингема», – сказал Мостовой.