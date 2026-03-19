Игрок «Галатасарая», получивший рассечение пальца, перенес операцию

Вингер «Галатасарая» Ноа Ланг успешно перенес операцию после травмы пальца правой руки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).
Сегодня Ланг выложил фотографию из больницы с подписью «Дерьмо случается», а затем репостнул ее в сторис инстаграма, написав: «Операция прошла успешно! Спасибо за все ваши сообщения ❤️».
Ранее «Галатасарай» написал на своей странице в соцсети X, что Ланг получил сильное рассечение.
- 26-летний вингер, вышедший на замену в перерыве, получил травму, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде» во втором тайме.
- У Ноа шла кровь, игрока унесли на носилках и немедленно доставили в больницу в Ливерпуле для операции.
