Игрок «Галатасарая», получивший рассечение пальца, перенес операцию

Вингер «Галатасарая» Ноа Ланг успешно перенес операцию после травмы пальца правой руки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

Сегодня Ланг выложил фотографию из больницы с подписью «Дерьмо случается», а затем репостнул ее в сторис инстаграма, написав: «Операция прошла успешно! Спасибо за все ваши сообщения ❤️».

Ранее «Галатасарай» написал на своей странице в соцсети X, что Ланг получил сильное рассечение.