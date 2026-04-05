Тренера «Мальорки», обыгравшего «Реал», из-за внешности сравнили с владельцем ночного клуба

Болельщики отметили эффектную внешность главного тренера «Мальорки» Мартина Демичелиса по ходу матча 30-го тура Примеры против «Реала» (2:1).
Один из пользователей твиттера сравнил аргентинца с владельцем ночного клуба. Демичелис возглавил «Мальорку» по ходу сезона.
- «Мальорка» покинула зону вылета. Победный гол у островитян забил лучший бомбардир команды в этом сезоне Ведат Мурики. Он второй бомбардир сезона Примеры (19 мячей).
- «Реал» прервал пятиматчевую победную серию. Впереди у мадридцев первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Она состоится во вторник, 7 апреля.
- Встречу на Мальорке посетили более 23 тысяч зрителей.
Источник: «Бомбардир»