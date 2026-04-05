Клуб РПЛ остался без центральных нападающих

«Крылья Советов» столкнулись со сложной кадровой ситуацией. В команде не осталось доступных центральных нападающих.

«Джеффри Чинеду выбыл до конца апреля.

«Крылья» остались без профильных форвардов: нигерийский нападающий дeрнул заднюю мышцу бедра в игре с «Зенитом» и будет восстанавливаться от двух до четырех недель – перед игрой с ЦСКА на Кубок во вторник в распоряжении Сергея Булатова из нападающих есть только Игнатенко, только вернувшийся после той же травмы и готовый играть не больше тайма.

Раков болеет, Шуманский и Рахманович не справляются с ролью центрнапа», – написали в Самаре.