«Атлетико» подарил именную майку знаменитому россиянину

Бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил накануне матч 30-го тура Примеры между «Атлетико» и «Барселоной» (1:2).

После игры мадридцы подарили Хабибу именную футболку, за что уроженец Дагестана поблагодарил красно-белых.

Единственный гол у мадридцев забил Джулиано Симеоне. У каталонцев решающий гол забил польский форвард Роберт Левандовски.

Весь второй тайм «Атлетико» провел в меньшинстве после удаления Нико Гонсалеса. Его удалили за подножку.

Впереди у команд два очных матча в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 8 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

