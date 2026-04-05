«Атлетико» подарил именную майку знаменитому россиянину

Бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил накануне матч 30-го тура Примеры между «Атлетико» и «Барселоной» (1:2).
После игры мадридцы подарили Хабибу именную футболку, за что уроженец Дагестана поблагодарил красно-белых.
- Единственный гол у мадридцев забил Джулиано Симеоне. У каталонцев решающий гол забил польский форвард Роберт Левандовски.
- Весь второй тайм «Атлетико» провел в меньшинстве после удаления Нико Гонсалеса. Его удалили за подножку.
- Впереди у команд два очных матча в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 8 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова
Источник: «Бомбардир»