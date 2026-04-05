Арбелоа нашел виновного в сенсационном поражении «Реала» на Мальорке

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа дал комментарий после матча 30-го тура Примеры против «Мальорки» (1:2).

«Это поражение мое, все и абсолютно мое. Что мне нужно от футболистов, так это чтобы они уже думали о матче во вторник – против «Баварии». Когда они выходят из раздевалки, для них этот матч с «Мальоркой» уже окончен.

Я тот, кто принимает решения, тот, кто формирует состав, тот, кто вносит изменения, тот, кто выбирает, как мы должны играть. И это поражение абсолютно зависит от тренера «Реала», и мне нужно, чтобы мои игроки верили в победу во вторник в этом очень важном матче, который у нас есть в Лиге чемпионов – соревнование, которое для нас очень важно. Поэтому, когда они выходят из раздевалки, им уже нужно думать только о «Баварии», – сказал Арбелоа.