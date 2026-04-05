Арбелоа нашел виновного в сенсационном поражении «Реала» на Мальорке

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа дал комментарий после матча 30-го тура Примеры против «Мальорки» (1:2).
«Это поражение мое, все и абсолютно мое.
Я тот, кто принимает решения, тот, кто формирует состав, тот, кто вносит изменения, тот, кто выбирает, как мы должны играть. И это поражение абсолютно зависит от тренера «Реала», и мне нужно, чтобы мои игроки верили в победу во вторник в этом очень важном матче, который у нас есть в Лиге чемпионов – соревнование, которое для нас очень важно.
- «Мальорка» покинула зону вылета.
- «Реал» прервал пятиматчевую победную серию. Впереди у мадридцев первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Она состоится во вторник, 7 апреля.
- Встречу на Мальорке посетили более 23 тысяч зрителей.