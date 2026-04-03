Мбаппе хотел закончить карьеру в сборной Франции после Евро-2020

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признался, что обсуждал свой уход из сборной Франции в 2021 году

Французы вылетели с Евро-2020 на стадии 1/8 финала от Швейцарии.

Победитель матча определялся в серии пенальти, Мбаппе не реализовал 11-метровый.

«Меня называли обезьяной. Это было очень жестоко. В первые дни отпуска я был как живой мертвец.

Потом я встретился с [тогдашним президентом Федерации футбола Франции] Ноэлем Ле Гре и сказал, что не хочу возвращаться в сборную.

Тогда у меня были такие мысли: «Я играю для людей, которые считают меня обезьяной, если я не забиваю. Я не могу играть для таких людей».

Вот почему я дошел до такого состояния. Но Ле Гре убедил меня остаться», – рассказал Мбаппе.