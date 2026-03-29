Левандовски может уйти в другой топ-клуб

«Ювентус» контактировал с окружением нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского в последние недели.

Туринцы ищут харизматичных и опытных футболистов высочайшего уровня, которые помогут команде сделать шаг вперед. В «Ювентусе» рассмотрят вариант с Левандовски, чтобы узнать, сможет ли он играть такую же роль, как Лука Модрич в «Милане».

26 марта представитель «бьянконери» приезжал на игру сборной Польши с участием форварда в Варшаве.