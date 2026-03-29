«Барселона» попробует сохранить Левандовского

«Барселона» предложит Роберту Левандовскому контракт еще на один год без опции продления.
При этом клуб может сократить фиксированную часть зарплаты поляка почти на 50%, компенсируя это бонусами за голы и сыгранные матчи. В «блаугране» ожидают ответа от нападающего в конце апреля или начале мая.
У Левандовского есть более выгодные в финансовом плане предложения, с которыми «Барселона» не может и не будет конкурировать. Однако для игрока важен спортивный аспект.
Нападающий хочет чувствовать свою значимость в проекте и быть уверенным в продолжении карьеры в клубе. Ключевой станет встреча с главным тренером «блауграны» Хансом-Дитером Фликом.
- 37-летний Левандовски в этом сезоне провел 37 матчей за «Барселону», забил 16 голов, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за клуб с июля 2022 года.
Источник: Sport.es