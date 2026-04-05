Губерниев определил победителя дерби «Спартак» – «Локо»: «Даже думать нечего»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Локомотивом».
– Кто победит?
– «Локомотив», разумеется. Тут даже и думать нечего.
Они лучше играют в футбол, нашими парнями!
- Матч пройдет в воскресенье, 5 апреля, на «Лукойл Арене».
- Начало столичного дерби – в 19:30 мск.
- Перед очной игрой «Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, а «Спартак» – на шестом.
- В отличие от «Локомотива», «Спартак» продолжает кубковый путь, претендуя на трофей.
- В августовской встрече первого круга «Локомотив» победил со счетом 4:2. Хет-трик оформил полузащитник красно-зеленых Алексей Батраков.
Источник: «Матч ТВ»