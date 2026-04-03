Подробности ситуации с возможным уходом Родри из «Сити» в «Реал»

«Манчестер Сити» сделал Родри предложение о продлении контракта, оно включает в себя высокую зарплату.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2027 года.

Если игрок откажется от сделки и начнет выступать в последний год по соглашению, клуб АПЛ летом 2026 года все равно потребует за него внушительную сумму. Речь не идет о символической компенсации в 10-20 миллионов евро.

В Родри заинтересован «Реал», внутри клуба уже обсуждалась кандидатура футболиста. Однако до сих пор предложений игроку не поступало, и не было общения между клубами. Сам Родри ранее допускал переезд в Мадрид.

Он примет решение о своем будущем вместе с семьей, исходя из личных интересов и предложенных ему проектов. После решения испанца «Реал» будет думать о том, что делать ему.

«Манчестер Сити» будет рад продлить контракт с обладателем «Золотого мяча», но в случае отказа предпочтет сохранить его еще на год и отпустить бесплатно летом 2027-го, если ближайшим летом не получит хорошего предложения.