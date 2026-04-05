Флик прокомментировал странное поведение Ямаля

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль неоднозначно себя повел после встречи чемпионата Испании по футболу против «Атлетико» (2:1).

По окончании встречи Ямаль не пожал руку главному тренеру Хансу-Дитеру Флику. Камеры также выхватили, что испанец не радовался победному голу Роберта Левандовского.

Вероятно, Ямаль был расстроен, что провел неудачный матч – без результативных действий.

Победа «Барселоны» в Мадриде получилась волевой. Она уступала по ходу встречи.

В этом сезоне чемпионата Испании у Ямаля 26 встреч, 14 забитых мячей, десять результативных передач.

«Барселона» с семиочковым отрывом лидирует в турнирной таблице.

Ситуацию на послематчевой пресс-конференции прокомментировал главный тренер Флик.

«Ламин был зол, потому что хотел забить гол и отдать завершающий пас, но этого не произошло − это нормально. Были некоторые ситуации, были попытки. Это очень эмоциональный матч», – сказал Флик.