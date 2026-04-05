Ямаль не пожал руку Флику и не радовался победному голу «Барсы»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль неоднозначно себя повел после встречи чемпионата Испании по футболу против «Атлетико» (2:1).
По окончании встречи Ямаль не пожал руку главному тренеру Хансу-Дитеру Флику. Камеры также выхватили, что испанец не радовался победному голу Роберта Левандовского.
Вероятно, Ямаль был расстроен, что провел неудачный матч – без результативных действий.
- Победа «Барселоны» в Мадриде получилась волевой. Она уступала по ходу встречи.
- В этом сезоне чемпионата Испании у Ямаля 26 встреч, 14 забитых мячей, десять результативных передач.
- «Барселона» с семиочковым отрывом лидирует в турнирной таблице.
Источник: «Бомбардир»