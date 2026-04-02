«Барселона» забила «Реалу» 12 голов в четвертьфиналах женской ЛЧ

Женская команда «Барселоны» выбила мадридский «Реал» из Лиги чемпионов.
Они встречались в 1/4 финала турнира.
Каталонки на выезде разгромили соперниц со счетом 6:2, а дома – 6:0.
Сегодня за «Барсу» забили Алексия Путельяс, Каролине Грэм-Хансен (дубль), Ирене Паредес, Эва Пайор и Эсме Брюгтс.
- «Барселона» в 1/2 финала женской ЛЧ сыграет с «Баварией».
- В другом полуфинале «Арсенал» встретится с «Вольфсбургом» или «Лионом» (первый матч – 1:0).
- «Барса» – трехкратный победитель Лиги чемпионов среди женщин (2020/21, 2022/23, 2023/24).
