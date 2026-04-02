«Барселона» забила «Реалу» 12 голов в четвертьфиналах женской ЛЧ

Женская команда «Барселоны» выбила мадридский «Реал» из Лиги чемпионов.

Они встречались в 1/4 финала турнира.

Каталонки на выезде разгромили соперниц со счетом 6:2, а дома – 6:0.

Сегодня за «Барсу» забили Алексия Путельяс, Каролине Грэм-Хансен (дубль), Ирене Паредес, Эва Пайор и Эсме Брюгтс.