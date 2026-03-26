Мбаппе обвинили во лжи

Журналист Даниэль Риоло отреагировал на слова форварда «Реала» Килиана Мбаппе, который опроверг информацию о том, что медштаб клуба обследовал ему не то колено.
«Были встречи на высшем уровне по вопросам коммуникации. Информация, озвученная в After, была подтверждена всеми. Они выбрали стратегию лжи.
Я скажу прямо: он солгал. Думаю, это стратегия, согласованная с «Реалом». Он не хочет наносить ущерб интересам клуба, который в этой истории выглядит совершенно нелепо. Я подтверждаю историю с Мбаппе на 1000%.
В Испании сейчас переводят дискуссию в плоскость: кто на самом деле виноват – «Реал» или Мбаппе? В итоге это ударит по нему. Там также задаются вопросом, что для него важнее – «Реал» или сборная Франции. Он выбрал стратегию – лгать и не говорить правду об этой абсурдной ошибке с перепутанным коленом.
Я не понимаю такую стратегию. Почему искренность – не первый выбор? Вместо того чтобы закрыть тему, они лишь подливают масла в огонь. Ложь никогда не бывает правильным вариантом», – сказал Риоло.
- Французский журналист ранее заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего».
- Испанский журналист Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого.
- Сам Мбаппе заявил: «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».