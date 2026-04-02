Сперцян не перешел в «Порту» по двум причинам

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, почему «Порту» отказался от трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».
По его словам, переход не состоялся по двум причинам – антироссийские санкции и дороговизна сделки.
– Есть клубы, которые так опасаются проблем, что опасаются иметь дела с российскими командами. Например, «Бенфика», «Порту».
– Странно, что «Порту» на российский рынок не смотрит. Президент клуба Андре Виллаш-Боаш ведь хорошо знает наш футбол.
– У «Порту» итальянский тренер [Франческо Фариоли], который предпочитает опираться на европейских игроков.
– Были слухи, что «Порту» заинтересован в Сперцяне.
– Да. Но, думаю, сумма, за которую «Краснодар» готов его продать, слишком велика для «Порту».
А вот сделка с «Барселоной» обсуждалась, эти новости соответствуют реальности.
Кстати, не исключаю: если «Порту» в этом году станет чемпионом, у клуба будет другой бюджет и финансовые возможности.
– И тогда португальцы вернутся за Сперцяном?
– Посмотрим. Скажу так: за российским рынком все местные клубы следят. И знают, какие у вас есть перспективные игроки.
Считаю, для футболиста из РПЛ Португалия – хорошая страна: адаптироваться будет несложно.
- 25-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне армянский полузащитник забил 12 голов и сделал 16 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.