Сперцян не перешел в «Порту» по двум причинам

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, почему «Порту» отказался от трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

По его словам, переход не состоялся по двум причинам – антироссийские санкции и дороговизна сделки.

– Есть клубы, которые так опасаются проблем, что опасаются иметь дела с российскими командами. Например, «Бенфика», «Порту».

– Странно, что «Порту» на российский рынок не смотрит. Президент клуба Андре Виллаш-Боаш ведь хорошо знает наш футбол.

– У «Порту» итальянский тренер [Франческо Фариоли], который предпочитает опираться на европейских игроков.

– Были слухи, что «Порту» заинтересован в Сперцяне.

– Да. Но, думаю, сумма, за которую «Краснодар» готов его продать, слишком велика для «Порту».

А вот сделка с «Барселоной» обсуждалась, эти новости соответствуют реальности.

Кстати, не исключаю: если «Порту» в этом году станет чемпионом, у клуба будет другой бюджет и финансовые возможности.

– И тогда португальцы вернутся за Сперцяном?

– Посмотрим. Скажу так: за российским рынком все местные клубы следят. И знают, какие у вас есть перспективные игроки.

Считаю, для футболиста из РПЛ Португалия – хорошая страна: адаптироваться будет несложно.