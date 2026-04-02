Сперцян не перешел в «Порту» по двум причинам

2 апреля, 00:46
8

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, почему «Порту» отказался от трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

По его словам, переход не состоялся по двум причинам – антироссийские санкции и дороговизна сделки.

– Есть клубы, которые так опасаются проблем, что опасаются иметь дела с российскими командами. Например, «Бенфика», «Порту».

– Странно, что «Порту» на российский рынок не смотрит. Президент клуба Андре Виллаш-Боаш ведь хорошо знает наш футбол.

– У «Порту» итальянский тренер [Франческо Фариоли], который предпочитает опираться на европейских игроков.

– Были слухи, что «Порту» заинтересован в Сперцяне.

– Да. Но, думаю, сумма, за которую «Краснодар» готов его продать, слишком велика для «Порту».

А вот сделка с «Барселоной» обсуждалась, эти новости соответствуют реальности.

Кстати, не исключаю: если «Порту» в этом году станет чемпионом, у клуба будет другой бюджет и финансовые возможности.

– И тогда португальцы вернутся за Сперцяном?

– Посмотрим. Скажу так: за российским рынком все местные клубы следят. И знают, какие у вас есть перспективные игроки.

Считаю, для футболиста из РПЛ Португалия – хорошая страна: адаптироваться будет несложно.

  • 25-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне армянский полузащитник забил 12 голов и сделал 16 ассистов в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

BRAZILES
BRAZILES
некто его некупит из грандов европы ---- цена -конь да и игрок для европы посредственный
Император Бомжей
1775106170
Ну вот уровень Спортинга, Бенфики, Аякса это хороший шанс для Сперцяна, а вот на счет Барселоны сомневаюсь, куда его там ставить?!)))
Иван Петров 1986
1775111684
Пока у нас платят игрулям такие деньги, никто никуда не поедет. Зачем уезжать?
aldo conte
1775113642
Эк, вы размахнулись "Порту", "Барселона"... Если и поедет то в какой-нибудь "Дижон", или "Нант", откуда игроки сборной Мали, которые показали нам, что есть сборная России.
АЛЕКС 58
1775113742
К Захаряну в Сосьедад,место на лавке есть рядышком.
mutabor0992
1775115268
Причины две...Лень и Бабло.А так он там и в пенис никому не уперся!
Alexander.saf
1775116536
Пустая болтовня, никому он ненужен
Бумбраш
1775127781
В барсу самый раз,казах есть,теперь армяшка..так глядишь и СССР соберут
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
