Шалимов объяснил, почему Россию не разбанят раньше 2028 года

Российский тренер Игорь Шалимов убежден, что национальную сборную в лучшем случае вернут в международные соревнования только через 2,5 года.

«Смотрим на перспективу сборной. Этот чемпионат мира мы пропускаем, следующий Евро будет в Англии – у меня есть уверенность, что из-за соответствующего отношения англосаксов на этот турнир сборную России тоже не допустят.

Значит, самым благоприятным временем разбана будет осень 2028 года – в отборе к ЧМ-2030», – сказал Шалимов.