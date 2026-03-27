Ромарио сказал, кто лучше – Ямаль или Винисиус

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио предпочел вингера каталонского клуба Ламина Ямаля вингеру «Реала» Винисиусу.

«Между Винисиусом и Ламином я бы выбрал Ламина.

Мне очень нравится Ямаль. Он один из самых талантливых игроков нового поколения молодых футболистов в мире.

Уверен, что у него может быть исключительная карьера. В основном потому, что он играет за отличный клуб. Партнеры по команде очень уважают его, они знают, что он может изменить ход матча. У него исключительная техника. Кроме того, он умеет забивать голы.

Мы, бразильцы, ожидаем от Винисиуса гораздо большего, чем то, что он показывает с бразильской национальной командой. В «Реале» – это очень разносторонний игрок, но в сборной Бразилии он не демонстрирует того же уровня, что в клубе. Надеюсь, он сможет показать его на ближайшем чемпионате мира», – сказал Ромарио в разговоре с Икером Касильясом.

Бразилец также ответил на вопрос, каких трех игроков, он бы подписал в свою команду: «Ямаля, Эстевао и Гюлера».