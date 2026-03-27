Рафинья получил травму в сборной Бразилии

Вингер «Барселоны» Рафинья получил травму двуглавой мышцы бедра во время товарищеского матча за сборную Бразилии с Францией (1:2).

Если подтвердится разрыв, игрок почти наверняка пропустит матчи четвертьфинала Лиги чемпионов с «Атлетико».

При растяжении или микроповреждении срок восстановления будет меньше, однако участие Рафиньи в ближайшем матче «Барселоны» с «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги 4 апреля все равно маловероятно.