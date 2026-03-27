Хавбек «Реала» принял решение по своему будущему в клубе

Полузащитник «Реала» Дани Себальос решил покинуть команду летом.

Ситуация достигла точки невозврата в связи с недостатком игрового времени, нестабильностью и травмами футболиста.

«Мадрид» не собирается отдавать Себальоса бесплатно и планирует найти подходящее предложение.

Хавбек по-прежнему считает «Бетис» основным претендентом на трансфер. Однако сделка будет зависеть от финансовых условий, потолка зарплат и готовности «сливочных» договориться о разумной сумме выплаты.

В ближайшем будущем игрок сосредоточен на возвращении к соревнованиям после травмы, полученной в конце февраля. В последние недели Себальос начал частичные тренировки в общей группе, но возвращение не гарантирует изменения его роли в команде.