Мбаппе выдвинул ультиматум президенту «Реала» Пересу

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обсуждал с президентом клуба Флорентино Пересом некомпетентность медицинского штаба.
- В декабре врачи «Реала» обследовали не то колено французского футболиста – правое вместо левого.
- Форвард из-за этой ошибки провел 3 матча с травмой.
- Когда в ситуации разобрались, у игрока уже был более опасный диагноз – надрыв задней крестообразной связки колена.
Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала».
Он выдвинул ультиматум, что теперь его здоровьем будет заниматься только бывший врач «ПСЖ» Кристоф Бодо, работающий сейчас в сборной Марокко.
- Мбаппе пропустил более трех недель.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 35 матчей, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
- В двух последних играх он выходил на замену во вторых таймах.
Источник: L’Equipe