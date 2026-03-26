Мбаппе выдвинул ультиматум президенту «Реала» Пересу

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обсуждал с президентом клуба Флорентино Пересом некомпетентность медицинского штаба.

В декабре врачи «Реала» обследовали не то колено французского футболиста – правое вместо левого.

Форвард из-за этой ошибки провел 3 матча с травмой.

Когда в ситуации разобрались, у игрока уже был более опасный диагноз – надрыв задней крестообразной связки колена.

Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала».

Он выдвинул ультиматум, что теперь его здоровьем будет заниматься только бывший врач «ПСЖ» Кристоф Бодо, работающий сейчас в сборной Марокко.